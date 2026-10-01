ATLANTI-CULTURE
1 octobre 2026
"L’Homme de pluie" de Jonas Karlsson
Le livre "L’Homme de pluie" de Jonas Karlsson est publié aux éditions Actes Sud.
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MOTS-CLESculture , culture tops , livre , roman , littérature , L’Homme de pluie , Jonas Karlsson , Actes Sud
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Kitou Boquet est chroniqueuse pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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A PROPOS DES AUTEURS
Kitou Boquet est chroniqueuse pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).