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ATLANTI-CULTURE

1 octobre 2026

"L’Homme de pluie" de Jonas Karlsson

Le livre "L’Homme de pluie" de Jonas Karlsson est publié aux éditions Actes Sud.

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MOTS-CLES

culture , culture tops , livre , roman , littérature , L’Homme de pluie , Jonas Karlsson , Actes Sud

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Kitou Boquet pour Culture-Tops

Kitou Boquet est chroniqueuse pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).