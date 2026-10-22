ARSENAL JURIDIQUE
22 octobre 2026
LFI : comment "gérer" un parti aux marges du champ républicain
Alors que l’hypothèse d’une interdiction de La France insoumise est évoquée dans le débat politique, quels sont les leviers juridiques dont dispose réellement l’État ? Entre poursuites pénales, conditions strictes de dissolution et recours devant le Conseil d’État, une telle procédure se heurte à de nombreux obstacles. Au-delà de la question de sa légalité, se pose aussi celle de son efficacité politique : dissoudre un parti suffirait-il à faire disparaître son influence, ou risquerait-il au contraire de la renforcer ?
5 min de lecture
MOTS-CLESJustice , interdiction , parti politique , La France insoumise , LFI , dissolution , interdire LFI , dissoudre LFI , Jean-Luc Mélenchon , violences , 17 octobre , responsabilités , casseurs , soutien , solidarité , extrême gauche , ultragauche , champ républicain , arc républicain , république , démocratie , illégalité , droit , loi , la République c'est moi , pilleurs , Tout conflictualiser
THEMATIQUESJustice
Luc Fontaine a été magistrat pendant quarante ans. Juge d'instruction puis premier président de chambre en cour d'appel (Marseille, Lyon, Aix-en-Provence), il a siégé au Conseil supérieur de la magistrature de 2011 à 2015, dans la formation compétente pour le parquet. Aujourd'hui magistrat honoraire, il intervient comme formateur et conférencier sur les enjeux judiciaires.
Populaires
Luc Fontaine a été magistrat pendant quarante ans. Juge d'instruction puis premier président de chambre en cour d'appel (Marseille, Lyon, Aix-en-Provence), il a siégé au Conseil supérieur de la magistrature de 2011 à 2015, dans la formation compétente pour le parquet. Aujourd'hui magistrat honoraire, il intervient comme formateur et conférencier sur les enjeux judiciaires.