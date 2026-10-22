ARSENAL JURIDIQUE

LFI : comment "gérer" un parti aux marges du champ républicain

Alors que l’hypothèse d’une interdiction de La France insoumise est évoquée dans le débat politique, quels sont les leviers juridiques dont dispose réellement l’État ? Entre poursuites pénales, conditions strictes de dissolution et recours devant le Conseil d’État, une telle procédure se heurte à de nombreux obstacles. Au-delà de la question de sa légalité, se pose aussi celle de son efficacité politique : dissoudre un parti suffirait-il à faire disparaître son influence, ou risquerait-il au contraire de la renforcer ?