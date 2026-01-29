ATLANTI-CULTURE

29 janvier 2026

"L’extinction des vaches de mer" : un roman original, sensible, qui, hélas, avance à pas trop lents

Exploration, épopée scientifique et méditations sur le passé…qui ne reviendra pas ! De : Adèle Rosenfeld Grasset Publication le 14 janvier 2026 160 pages 17 Euros ; 11,99 Euros en téléchargement