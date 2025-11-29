CODE QUANTUM

29 novembre 2025

L’Europe quantique avance… mais sans la couche d’intelligence qui pilotera tout

Le dialogue franco-allemand sur le quantique marque un tournant : l’Europe s’organise enfin pour bâtir une filière solide. Mais un élément manque, et il manque au point de changer tout le sens de l’effort : la couche d’intelligence, celle des LLM, qui désormais pilote toutes les technologies. Sans elle, nos machines resteront aveugles.