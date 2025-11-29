POLITIQUE
Une ingénieure montre une plaquette de puces photoniques pour l'informatique quantique dans l'entreprise technologique Q.ant à Stuttgart, dans le sud de l'Allemagne. (Image d'illustration)

© THOMAS KIENZLE / AFP

CODE QUANTUM

29 novembre 2025

L’Europe quantique avance… mais sans la couche d’intelligence qui pilotera tout

Le dialogue franco-allemand sur le quantique marque un tournant : l’Europe s’organise enfin pour bâtir une filière solide. Mais un élément manque, et il manque au point de changer tout le sens de l’effort : la couche d’intelligence, celle des LLM, qui désormais pilote toutes les technologies. Sans elle, nos machines resteront aveugles.

Photo of Frédéric Gaven
Frédéric Gaven Go to Frédéric Gaven page

5 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Frédéric Gaven image
Frédéric Gaven

Frédéric Gaven est le fondateur du cabinet Nosphi Conseil, spécialisé en transformation digitale/IA.

