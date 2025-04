Stratégie obsolète ?

L’Europe peut-elle encore jouer la politique de la morale dans un monde de brutes impérialistes et de décoloniaux suicidaires ?

Les pays de l'Union européenne ont souvent eu recours à la politique de la morale pour déployer leur stratégie en matière géopolitique. L'Europe n’est-elle pas prise entre deux feux avec la pression des nations impérialistes comme la Russie et les États-Unis, et d'autre part, le camp des décoloniaux européens, qui n'aiment plus l'Europe et qui ne croient plus en sa posture morale ?