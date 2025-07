Gamification

Dans la guerre des drones, l'Ukraine fait le pari technologique de s’inspirer des jeux vidéo

En Ukraine, la logique du score s’invite dans la doctrine : chaque pilote de drone kamikaze enregistre ses succès, grimpe dans le classement et décroche des moyens plus puissants, tandis que ses tactiques gagnantes sont diffusées à toutes les unités. Ce pilotage par la performance optimise un ratio coût-efficacité inédit, permettant à Kiev, avec moins d’hommes et de munitions, de contenir un adversaire numériquement supérieur. Les stocks d’armes sont ainsi alloués là où le rendement destructeur est prouvé, plutôt qu’au gré de la chaîne de commandement. Cette hybridation du civil et du militaire, héritée du e-sport, esquisse un nouveau paradigme où la transparence numérique limite les crimes de guerre mais bouscule durablement les modèles opérationnels des armées classiques.