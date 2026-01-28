ATLANTI-CULTURE

28 janvier 2026

"Lettres à Anne" : une vraie tragédie magnifiquement écrite et incarnée

Un homme et une femme que tout oppose, une intrigue amoureuse, une vraie tragédie magnifiquement écrite et incarnée De : François Mitterrand (d’après ses Lettres à Anne, adaptées par Alice Faure et Cécile Roux) Durée : 1h10 Mise en scène : Alice Faure Avec : Samuel Churin et Céline Roux La Scala Paris 13 boulevard de Strasbourg 75010 PARIS 01 40 03 44 30