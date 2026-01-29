INCITATION A LA REFLEXION

Les vieilles cartes de la guerre froide peuvent nous aider à repenser le conflit actuel en Arctique

La fin des années 1940 et le début des années 1950 ont constitué un âge d'or pour la cartographie polaire aux États-Unis. De grands magazines comme Time, Life et Fortune ont fait appel à une génération de cartographes de renom – formés pendant la Seconde Guerre mondiale – pour expliquer la nouvelle géopolitique à un large public, profondément marqué par le conflit mondial catastrophique qu'il venait de traverser.