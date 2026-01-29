©
Vue américaine du monde de la guerre froide, 1950, illustrant la puissance redoutable de l'URSS.
29 janvier 2026
Les vieilles cartes de la guerre froide peuvent nous aider à repenser le conflit actuel en Arctique
La fin des années 1940 et le début des années 1950 ont constitué un âge d'or pour la cartographie polaire aux États-Unis. De grands magazines comme Time, Life et Fortune ont fait appel à une génération de cartographes de renom – formés pendant la Seconde Guerre mondiale – pour expliquer la nouvelle géopolitique à un large public, profondément marqué par le conflit mondial catastrophique qu'il venait de traverser.
James Cheshire est professeur d'information géographique et de cartographie au département de géographie de l'UCL et directeur de l'Institut des données sociales de l'UCL. Il est l'auteur de The Library of Lost Maps et a reçu de nombreuses distinctions prestigieuses de la Royal Geographical Society, de la North American Cartographic Information Society et de la British Cartographic Society.
