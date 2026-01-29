POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Une image d'un cerveau prise par un scanner de tomographie par émission de positons, également appelé PET scan, est visible sur un écran au Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Brest (CRHU).

©

Une image d'un cerveau prise par un scanner de tomographie par émission de positons, également appelé PET scan, est visible sur un écran au Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Brest (CRHU).

NEUROPLASTICITE

29 janvier 2026

Les scientifiques pensaient autrefois que le cerveau des adultes ne pouvait pas changer, nous savons désormais que la réalité est différente

Pendant une grande partie du XXe siècle, les scientifiques pensaient que le cerveau humain adulte était en grande partie immuable. Selon cette conception, le cerveau se développait pendant l'enfance, se stabilisait au début de l'âge adulte, puis résistait à tout changement significatif pour le reste de la vie.

Photo of Laura Elin Pigott
Photo of Siobhan Mclernon
Laura Elin Pigott Go to Laura Elin Pigott page et Siobhan Mclernon Go to Siobhan Mclernon page

5 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

neuroplasticité , cerveau , neurones , santé cérébrale

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
Laura Elin Pigott image
Laura Elin Pigott

Laura Elin Pigott est une universitaire chevronnée en neurosciences et en physiologie, dotée d'une solide expérience en recherche et en enseignement. Neuroscientifique et chercheuse de formation, elle est actuellement chargée de cours et maître de conférences à la London South Bank University, où elle dispense des cours de neurosciences et de neurophysiologie à différents niveaux et supervise d'importantes initiatives pédagogiques.

Siobhan Mclernon image
Siobhan Mclernon

Siobhan McLernon est maître de conférences en sciences infirmières à l'Université London South Bank, au sein de l'École des sciences infirmières et obstétricales (Faculté des sciences de la santé et de la vie). Elle est la directrice des formations post-diplôme en sciences infirmières (BSc et MSc Soins en neurosciences).

Populaires

1Pourquoi les vastes ressources naturelles du Groënland ne se traduisent pas nécessairement par d'énormes profits
2Alerte rouge sur la souveraineté numérique : l’Etat s’est (encore) saisi du sujet… avec les mêmes méthodes ayant produit des crashs en série depuis des décennies
3Cette manière de consommer de l’alcool chère aux quadras/quinquas aussi dangereuse que le binge drinking
4À quelle heure est-il préférable de prendre son petit-déjeuner en matière de longévité ?
5Quand le patron d’Anthropic jette une lumière crue sur les risques que l’IA fait selon lui courir à l’Humanité
6Déjà plus de 30 000 morts en Iran : les porteurs de keffieh aux abonnés absents
7Le premier diagnostic criminel de l’année de la France vient de tomber et il n’est pas très engageant