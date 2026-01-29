Les scientifiques pensaient autrefois que le cerveau des adultes ne pouvait pas changer, nous savons désormais que la réalité est différente

Laura Elin Pigott est une universitaire chevronnée en neurosciences et en physiologie, dotée d'une solide expérience en recherche et en enseignement. Neuroscientifique et chercheuse de formation, elle est actuellement chargée de cours et maître de conférences à la London South Bank University, où elle dispense des cours de neurosciences et de neurophysiologie à différents niveaux et supervise d'importantes initiatives pédagogiques.