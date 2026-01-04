POLITIQUE
Le robot anthropomorphe russe doté d'intelligence artificielle, développé par la société technologique Sber, lors d'une exposition de la conférence internationale sur l'intelligence artificielle « AI Journey » à Moscou, le 19 novembre 2025.

L'HUMAIN PLUS FORT QUE LA MACHINE ?

4 janvier 2026

Les robots ne savent pas plier le linge et voilà pourquoi ils peinent beaucoup plus que les humains en la matière

Plier un simple t-shirt est un jeu d’enfant pour un être humain, mais un casse-tête pour les robots. Malgré des décennies de progrès en robotique, la manipulation des tissus reste l’un des défis les plus complexes à relever. De nouvelles approches adaptatives, comme l’algorithme AdaFold, laissent toutefois entrevoir un avenir où les machines pourraient enfin rivaliser avec notre dextérité quotidienne.

Photo of Kaia Glickman
Kaia Glickman Go to Kaia Glickman page

6 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Kaia Glickman image
Kaia Glickman
Journaliste

Kaia Glickman est une journaliste scientifique originaire de Los Angeles.

