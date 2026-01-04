L'HUMAIN PLUS FORT QUE LA MACHINE ?

4 janvier 2026

Les robots ne savent pas plier le linge et voilà pourquoi ils peinent beaucoup plus que les humains en la matière

Plier un simple t-shirt est un jeu d’enfant pour un être humain, mais un casse-tête pour les robots. Malgré des décennies de progrès en robotique, la manipulation des tissus reste l’un des défis les plus complexes à relever. De nouvelles approches adaptatives, comme l’algorithme AdaFold, laissent toutefois entrevoir un avenir où les machines pourraient enfin rivaliser avec notre dextérité quotidienne.