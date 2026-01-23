©
Des visiteurs découvrent la nouvelle réplique des peintures rupestres de Lascaux, en Dordogne. (Image d'illustration)
ART RUPESTRE
23 janvier 2026
Les plus vieilles peintures de l’humanité découvertes dans une grotte à Sulawesi
Quand on pense à l'art le plus ancien du monde, l'Europe nous vient généralement à l'esprit, avec ses célèbres peintures rupestres en France et en Espagne, souvent considérées comme la preuve que ce continent fut le berceau de la culture symbolique humaine. Mais de nouvelles découvertes en Indonésie bouleversent cette vision.
Maxime Aubert est professeur de sciences archéologiques à l'université Griffith en Australie. Il est spécialisé dans le développement et l'application de techniques analytiques à des questions clés de l'évolution humaine, telles que la datation de l'art rupestre et des fossiles d'hominidés.
Adam Brumm est professeur d'archéologie et ancien boursier du Conseil australien de la recherche (Australian Research Council Future Fellow). Ses recherches portent sur l'histoire géologique de la présence humaine en Indonésie, et plus particulièrement en Wallacea, vaste archipel situé à l'est de l'Asie continentale et porte d'entrée de l'Australie antique.
Adhi Agus Oktaviana est un archéologue indonésien. Il travaille actuellement comme chercheur junior au Centre de recherche en archéométrie de l'Agence nationale de la recherche et de l'innovation (BRIN). Membre de l'Association indonésienne des archéologues (IAAI) depuis 2011 et de la Société indonésienne de spéléologie (ISS) depuis 2016, ses recherches portent sur la préhistoire et l'art rupestre en Indonésie.
Renaud Joannes-Boyau est professeur de géochronologie et de géochimie appliquée à l'évolution humaine. Il dirige le Groupe de recherche en géoarchéologie et archéométrie (GARG ; www.garg.org.au) à l'Université Southern Cross en Australie et est directeur du laboratoire d'analyse Biomics dédié aux sciences archéologiques.
