ART RUPESTRE

23 janvier 2026

Les plus vieilles peintures de l’humanité découvertes dans une grotte à Sulawesi

Quand on pense à l'art le plus ancien du monde, l'Europe nous vient généralement à l'esprit, avec ses célèbres peintures rupestres en France et en Espagne, souvent considérées comme la preuve que ce continent fut le berceau de la culture symbolique humaine. Mais de nouvelles découvertes en Indonésie bouleversent cette vision.