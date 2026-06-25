ATLANTI-CULTURE
25 juin 2026
"Les petites femmes de Maupassant" : l'éternel féminin au fil des nouvelles
Pétillantes et pétulantes De : Guy de Maupassant (adapté par Roger Defossez) Durée : 1h25 Mise en scène : Gwenhaël de Gouvello Avec : Eurydice El-Etr, Marie Grach, Karine Pinoteau et Alexandra Sarramona Le Lucernaire 53 rue Notre Dame-des-Champs 75006 PARIS 01 45 44 57 34
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THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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A PROPOS DES AUTEURS
Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).