ATLANTI-CULTURE

25 juin 2026

"Les petites femmes de Maupassant" : l'éternel féminin au fil des nouvelles

Pétillantes et pétulantes De : Guy de Maupassant (adapté par Roger Defossez) Durée : 1h25 Mise en scène : Gwenhaël de Gouvello Avec : Eurydice El-Etr, Marie Grach, Karine Pinoteau et Alexandra Sarramona Le Lucernaire 53 rue Notre Dame-des-Champs 75006 PARIS 01 45 44 57 34