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Blurred background"Les petites femmes de Maupassant" : l'éternel féminin au fil des nouvelles
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ATLANTI-CULTURE

25 juin 2026

"Les petites femmes de Maupassant" : l'éternel féminin au fil des nouvelles

Pétillantes et pétulantes De : Guy de Maupassant (adapté par Roger Defossez) Durée : 1h25 Mise en scène : Gwenhaël de Gouvello Avec : Eurydice El-Etr, Marie Grach, Karine Pinoteau et Alexandra Sarramona Le Lucernaire 53 rue Notre Dame-des-Champs 75006 PARIS 01 45 44 57 34

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MOTS-CLES

Le Lucernaire , Guy de Maupassant , théâtre , Gwenhaël de Gouvello

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Charles-Édouard Aubry pour Culture-Tops

Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).