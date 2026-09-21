THE WORLD IN MAPS

Les pays ayant élu une personne nommée Adolf Hitler

Avertissement : Ce post est purement informatif et ne cherche en aucun cas à glorifier, promouvoir ou approuver Adolf Hitler ou son idéologie. L’objectif est de mettre en lumière des faits curieux et surprenants concernant les noms et les processus politiques dans le monde. Merci de lire avec ce contexte à l’esprit.