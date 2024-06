"Les Paravents" de Genet : l’escalade dans l’escalier

La célèbre pièce de Jean Genet, créée en 1966 par Roger Blin, qui se situe “en-dehors de toute morale” selon ses propres mots, provoqua de violentes attaques des défenseurs de l’Algérie française.

Le texte évoque, dans un récit à plusieurs voix, éclaté, à la fois cru et poétique, les tensions des sociétés dans l’Algérie française au moment même où éclatent « les événements ».

Dans une guerre qui ne veut pas dire son nom et qui mène le pays à l’indépendance, on suit les pérégrinations d’un couple issu d’un mariage arrangé, Leila et Saïd, « une laide et un pauvre », allégories de la misère, de la petite délinquance et de la révolte.