MEDEF
© JACQUES DEMARTHON / AFP
ATLANTICO BUSINESS
24 novembre 2025
Les mouvements patronaux lancent une campagne contre le déni de réalité et l’aveuglement des partis de gauche
La perspective de ne pas avoir de budget en 2026 inquiète moins les patrons français que la persistance d’un déni de réalité sur les grands maux de la société française : l’addiction à l’assistance de l’État, à la dette et à la dépense publique, mais aussi à l’insécurité civile, à l’immigration et même au trafic de stupéfiants.
3 min de lecture
THEMATIQUESBusiness
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
Populaires
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.