MEDEF

© JACQUES DEMARTHON / AFP

ATLANTICO BUSINESS

24 novembre 2025

Les mouvements patronaux lancent une campagne contre le déni de réalité et l’aveuglement des partis de gauche

La perspective de ne pas avoir de budget en 2026 inquiète moins les patrons français que la persistance d’un déni de réalité sur les grands maux de la société française : l’addiction à l’assistance de l’État, à la dette et à la dépense publique, mais aussi à l’insécurité civile, à l’immigration et même au trafic de stupéfiants.

Jean-Marc Sylvestre Go to Jean-Marc Sylvestre page

Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.

