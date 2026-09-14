MINUTE TECH
14 septembre 2026
Les objets du quotidien qui nous espionnent
Micro non activé dans un robot cuiseur, capacités d'écoute insoupçonnées dans un téléviseur : nos maisons abritent, pièce par pièce, une quantité d'objets connectés dont on ignore souvent ce qu'ils enregistrent vraiment.
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A PROPOS DES AUTEURS
Benoît Grunenwald est expert en cybersécurité chez ESET. Pour retrouver son compte sur LinkedIn voici
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