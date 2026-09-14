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Un client prend des photos d'une Apple Watch Series 4 dans un Apple Store de Sydney, le 21 septembre 2018. (Photo : Saeed Khan / AFP)
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MINUTE TECH

14 septembre 2026

Les objets du quotidien qui nous espionnent

Micro non activé dans un robot cuiseur, capacités d'écoute insoupçonnées dans un téléviseur : nos maisons abritent, pièce par pièce, une quantité d'objets connectés dont on ignore souvent ce qu'ils enregistrent vraiment.

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MOTS-CLES

tech , données , objects connectés , vie privée , domicile , électroménager , télévision

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Benoît Grunemwald

Benoît Grunenwald est expert en cybersécurité chez ESET. Pour retrouver son compte sur LinkedIn voici

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