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Blurred backgroundLes numéros d’urgence varient d’un pays à l’autre.
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THE WORLD IN MAPS

13 septembre 2026

Les numéros de téléphone d'urgence dans le monde

Le 112, le 911, le 999… Les numéros d’urgence varient encore considérablement d’un pays à l’autre, malgré l’essor des télécommunications et des voyages internationaux. Si le 112 s’est imposé comme une référence en Europe et gagne du terrain ailleurs, le 911 domine sur le continent américain tandis que le 999 conserve son influence dans plusieurs anciens territoires britanniques.

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