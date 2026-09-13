THE WORLD IN MAPS
13 septembre 2026
Les numéros de téléphone d'urgence dans le monde
Le 112, le 911, le 999… Les numéros d’urgence varient encore considérablement d’un pays à l’autre, malgré l’essor des télécommunications et des voyages internationaux. Si le 112 s’est imposé comme une référence en Europe et gagne du terrain ailleurs, le 911 domine sur le continent américain tandis que le 999 conserve son influence dans plusieurs anciens territoires britanniques.
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Le site « The World in Maps » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
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