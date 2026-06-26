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SOFT POWER MADE IN PRC

26 juin 2026

Les mini soap operas à la chinoise made in IA partent à l’assaut de la planète

Propulsés par des algorithmes surpuissants, ces feuilletons standardisés inondent les écrans mondiaux, exportant un imaginaire lisse et moralisateur. Face à cette arme d'influence massive qui formate nos comportements, l'Europe reste pourtant un spectateur passif.

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MOTS-CLES

soap opera , Chine , IA , Intelligence Artificielle , contrôle de l'information , Parti communiste chinois , séries TV

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Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Emmanuel Lincot

Professeur à l'Institut Catholique de Paris, sinologue et directeur de recherche à l'IRIS, Emmanuel Lincot est l'auteur de "Chine-Inde. La guerre des mondes" aux éditions Le Cerf (à paraître le 27 février).