SOFT POWER MADE IN PRC
26 juin 2026
Les mini soap operas à la chinoise made in IA partent à l’assaut de la planète
Propulsés par des algorithmes surpuissants, ces feuilletons standardisés inondent les écrans mondiaux, exportant un imaginaire lisse et moralisateur. Face à cette arme d'influence massive qui formate nos comportements, l'Europe reste pourtant un spectateur passif.
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A PROPOS DES AUTEURS
Professeur à l'Institut Catholique de Paris, sinologue et directeur de recherche à l'IRIS, Emmanuel Lincot est l'auteur de "Chine-Inde. La guerre des mondes" aux éditions Le Cerf (à paraître le 27 février).
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A PROPOS DES AUTEURS
Professeur à l'Institut Catholique de Paris, sinologue et directeur de recherche à l'IRIS, Emmanuel Lincot est l'auteur de "Chine-Inde. La guerre des mondes" aux éditions Le Cerf (à paraître le 27 février).