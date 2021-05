Les malheurs de Sophie (Cluzel)...

La secrétaire d’État chargée des Personnes handicapées, Sophie Cluzel.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Les histoires d'amour sont rares de nos jours. C'est pourquoi nous attendions des merveilles de celle qui était en train de se nouer sur les rivages de la Méditerranée. Un cri allait bientôt sortir de notre bouche : « vive les mariés ! »

Sophie s’apprêtait à épouser Renaud (Muselier). Renaud entendrait la prendre pour femme. Tout était prêt car Jean (Castex) avait pris sur lui de publier les bans. On attendait plus que la nuit de noce prévue sur les îles de Lérins.

Puis Renaud, être fragile et timoré, décida d'aller demander conseil à ses parents du côté de chez les Républicains. Ces derniers le rabrouèrent : « mais ça va pas dans ta pauvre tête ! Ne sais-tu pas que Sophie n'est pas de bonne famille ? Ce serait une mésalliance que nous ne pouvons accepter ».

Renaud obtempéra et donna congé à Sophie. La belle, furieuse d'avoir été ainsi humiliée, décida alors de se venger et de tout faire pour châtier le goujat. C'est ainsi qu'elle décida, restée célibataire après avoir espéré un beau mariage, de lui faire mordre la poussière.

C'est à vous dégoûter des histoires d'amour. Et c'est à vous dégoûter de la politique: nombre d’électeurs seront certainement de cet avis.

Nous laisserons le dernier mot à Macron. En privé, il a dû engueuler Jean : « t'es nul. Qu’est-ce qui t'a pris d'annoncer un mariage avant qu'il soit consommé ? » Et il a laissé éclater sa rage et son dépit d'avoir vu ses manœuvres échouer en conseil des ministres : « les masques tombent ! », a-t-il déclaré, accusant certains Républicains de se rapprocher du Rassemblement national. Si on refuse de passer sous les fourches caudines de Macron, est-ce à dire qu'on veut épouser Marine Le Pen ?