Des patients attendent une consultation au centre de prise en charge globale du cancer de l'Institut Paoli-Calmettes à Marseille.

Une nouvelle étude montre que les patients atteints de cancer et en situation précaire sont deux fois plus susceptibles de mourir de la maladie.

Matthew Banegas est un chercheur en services de santé qui étudie la prestation, les coûts et la valeur des soins contre le cancer. Son travail se concentre sur la compréhension des défis financiers et liés à l'emploi des patients afin de comprendre les impacts économiques du diagnostic et du traitement du cancer.

Atlantico : Votre étude porte sur l'association entre les facteurs de risque sociaux et la mortalité chez les adultes américains ayant reçu un nouveau diagnostic de cancer. Quel était le but de votre étude ?

Matthew Banegas : L'objectif principal de notre étude était de comprendre deux choses. La première est la prévalence de ces besoins sociaux et économiques - qui étaient au nombre de quatre dans l'étude que nous avons mesurée - au moment du diagnostic du cancer. Ensuite, nous voulions comprendre si la présence de l'un de ces risques à ce moment-là influençait le risque de mortalité après le diagnostic. Et la raison pour laquelle nous avons voulu examiner ces deux objectifs, c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont documenté l'énorme impact financier qu'un diagnostic de cancer et les soins associés à ce diagnostic de cancer peuvent avoir et le fardeau qu'il peut avoir pour les individus, au moins ici aux États-Unis en ce moment, parce que les coûts sont si élevés. Et généralement, cela se produit, vous savez, une fois qu'un patient reçoit son traitement et que ses soins ont commencé. Cela a donc été démontré. Mais ce que nous voulions faire, c'est dire, ok, prenons une image un peu plus tôt et disons autour de la période où ils viennent d'être diagnostiqués, donc, potentiellement la première fois qu'ils entrent dans le système de santé avec le diagnostic de cancer et se demander si l'un de ces besoins autour de cette période fait vraiment une différence pour leurs résultats de santé ?

Et vous avez mentionné que vous avez étudié les facteurs de risque sociaux. Avez-vous identifié certains d'entre eux comme particulièrement responsables des conséquences négatives sur la santé, ou les avez-vous étudiés dans leur ensemble ?

Nous les avons étudiés individuellement, et les quatre étaient les difficultés financières, l'insécurité alimentaire, les difficultés de transport et l'instabilité du logement. Et nous avons examiné cette question de deux façons. Nous les avons étudiés individuellement, pour voir si nous ne regardions que cela et comment cela était associé à la mortalité. Puis nous avons dit que si nous les considérions tous ensemble, parce que, comme vous le savez, il est très fréquent qu'une personne ait plus d'un de ces problèmes, juste par la nature de ces besoins. Et nous sommes l'une des premières études à les considérer tous ensemble plutôt qu'un seul à la fois. Nous voulions que cette étude soit aussi réaliste que possible, car nous savons que dans la vie de tous les jours, il est très fréquent que les gens aient plus d'un besoin. Nous voulions donc savoir, s'ils en ont plus d'un, si nous tenons compte des autres, s'il y en a un qui ressort vraiment ? Et c'est ce que nous avons pu montrer dans nos principales conclusions.

Et qu'avez-vous trouvé ?

Pour la première question, la prévalence de ces besoins sociaux et économiques, nous avons pu, comme vous pouvez le voir dans l'étude, montrer les différentes proportions de patients qui avaient chacun de ces besoins, les difficultés financières étant les plus courantes. Toutes les autres études ont montré le risque accru de difficultés financières après un cancer, et ce que nous disons, c'est que les difficultés financières sont déjà les plus courantes.

. Donc, sachant cela et la possibilité que cela augmente une fois le traitement commencé, avec les coûts élevés des soins, cela pourrait être exacerbé. Et puis je dirais, en plus de montrer ces différents pourcentages de besoins. Je dirais que le deuxième point fort, qui est le titre de notre article, est que lorsque nous avons pris en compte les quatre besoins en plus des autres caractéristiques du patient, nous avons constaté que l'instabilité du logement était associée à un risque de mortalité deux fois plus élevé que pour les personnes sans instabilité du logement. Cela ne signifie donc pas que les autres besoins ne sont pas aussi importants, mais simplement que ce besoin social particulier peut être très difficile à satisfaire et qu'il est associé à ce risque accru.

Qu'est-ce qui peut expliquer la corrélation entre ces risques sociaux, et notamment la privation de logement, comme vous l'avez mentionné, et le risque de cancer ?

Je dirais qu'il n'y a pas de réponse toute faite, comme vous le savez, car l'instabilité du logement peut prendre plusieurs formes différentes. Il n'y a pas qu'un seul type de problème. L'instabilité du logement peut être liée à la sécurité du logement ou à un problème de voisinage (forte criminalité, manque d'options, etc.). Il est vraiment difficile de dire exactement de quoi il s'agit. Notre but était simplement de dire que cette association existe.

Et maintenant que nous l'avons en quelque sorte démontrée et documentée dans la littérature scientifique, nous pouvons prendre des mesures pour comprendre pourquoi et expliquer les éléments intermédiaires. D'autres études ont montré que, par exemple, les personnes qui ont des difficultés financières retardent parfois leurs soins ou les sautent : elles sautent leurs rendez-vous de chimiothérapie, ou elles peuvent ne pas faire remplir un de leurs médicaments sur ordonnance parce qu'elles essaient d'équilibrer leurs ressources financières, parce qu'elles ne peuvent pas vraiment se permettre ces soins. Et donc, même si ce n'est pas une stratégie idéale, c'est une stratégie que nous voyons certains de ces patients adopter.

Dans le cas du transport, pour vous donner un exemple, il s'agit de personnes qui suivent une radiothérapie comme traitement. Ils doivent venir chercher leur traitement tous les jours pendant quelques semaines. Vous pouvez donc imaginer que si cette personne vit loin de son centre de traitement du cancer et qu'elle ne dispose pas d'un moyen de transport fiable, cela peut poser un problème majeur.

Diriez-vous que la lutte contre le risque social et surtout contre l'insécurité du logement est une question de politique de santé globale ?

Je pense que oui. Comment l'améliorer, je ne pense pas que nous le sachions encore précisément. Le logement est un problème auquel nous sommes confrontés depuis des décennies. C'est un problème commun, surtout après la crise de Covid. Le gouvernement a envoyé un certain type de programmes d'assistance financière pendant le COVID. Nous constatons que les personnes qui bénéficiaient d'un peu d'aide l'utilisaient pour payer leur logement ou leurs factures, peu importe. Et maintenant, ils commencent à ressentir à nouveau des difficultés financières.

Donc, oui, je pense que si nous sommes capables d'y remédier. Cela améliorerait grandement la capacité des gens à accéder aux soins de santé dont ils ont besoin et atténuerait certains des compromis financiers qu'ils doivent faire juste après avoir reçu leurs soins contre le cancer. Et pour ce faire, je pense que les systèmes de santé, les centres anticancéreux, doivent vraiment essayer d'établir, au moins à court terme, des programmes pour les patients qui sont traités. Ainsi, si une personne est traitée au centre anticancéreux et répond à certains critères d'admissibilité, nous pourrions lui fournir des bons pour des hôtels ou des motels, afin qu'elle puisse rester temporairement pendant son traitement.

Et puis, il serait bon que les services de santé se mettent en relation avec les organisations communautaires. Nous avons des organisations de services sociaux dans notre communauté qui sont là depuis des décennies. Voici ce qu'elles font : elles mettent les citoyens en contact avec des services communautaires qui traitent d'un grand nombre de ces questions : nourriture, logement, transport.

Évidemment, votre étude porte sur les États-Unis, et nous savons que le système de santé américain est très spécifique, et que les coûts sont très, très élevés par rapport à d'autres nations comme la France, mais pensez-vous que la corrélation que vous observez et le lien que vous observez pourraient être vrais dans n'importe quel pays ?

Je pense que oui. Je ne connais pas les mécanismes ou les moyens de savoir pourquoi ou comment cela se manifesterait peut-être de la même manière, mais je pense que ces résultats le feraient. Le logement est un problème dans le monde entier : ne pas avoir un abri, un abri stable, un abri sûr, l'eau courante et tout autre service public, etc. Ces problèmes peuvent constituer un stress pour l'individu, pour la famille. Ces problèmes peuvent constituer un stress pour l'individu et la famille. Il peut également s'agir d'un problème d'accès. Je pense donc, oui, que cette question et cette association demeureront quel que soit le pays. Et dans certains pays comme l'Espagne ou le Canada, cela a été étudié.

Quelles seraient vos conclusions et vos conseils concernant les deux questions de santé publique et de risque social ?

Je dirais que le système de santé, en particulier les centres anticancéreux et ceux qui fournissent des soins aux personnes atteintes de cancer, doivent vraiment commencer à faire un dépistage standardisé de ces besoins sociaux. D'une part, pour que nous comprenions combien de nos patients connaissent ce type de problèmes. Pour comprendre l'ampleur du problème. C'est vrai.

Et ensuite, il est vraiment nécessaire que les centres anticancéreux commencent à évaluer les ressources dont chaque institution dispose en interne pour aider nos patients à répondre à ces différents besoins ? Afin d'essayer de comprendre comment nous mettons nos patients en relation avec ces ressources pour espérer pouvoir répondre à ces besoins.