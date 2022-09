Les hommes ont de moins en moins d’amis et cela nuit à leur santé

Atlantico : Plusieurs études en attestent, les hommes sont en proie à une crise de l’amitié on parle aussi de récession de l'amitié masculine. Les hommes ont moins d’amis que les femmes et surtout ils en ont de moins en moins. Quelle est l’ampleur de ce phénomène ?

Pascal Neveu : Différentes études montrent une ampleur insoupçonnée.



Quelques chiffres :



. Sur le plan mondial, 1 homme sur 5 n’a pas d’amis proches.

. 7% de Français n’ont pas d’amis proches !

. Entre 1990 et 2021 les hommes ont perdu 50% de leurs amis.

. 61% des hommes sont parvenus à retrouver des amis d’enfance grâce aux réseaux sociaux,

. Le pire est que 72% des Chinois ont des amis virtuels, et au Japon on paye des amitiés lors d’un dîner, afin de pallier à la solitude.



Via les études, on sait que les amitiés adolescentes des jeunes garçons sont aussi similaires que les filles quand ils confient leurs pensées les plus troublantes et les plus profondes aux amis du même sexe. Pourtant, un virage radical s’opère vers 15 ans, où les garçons affirment ne pas avoir besoin de tant d’amis, et en ont effectivement moins. À cet âge, ils craignent de plus en plus qu’une amitié proche avec d’autres garçons soit vue comme « un truc de filles » ou une chose associée à l’homosexualité, ce qui est ridicule.

Quelles explications peuvent être mobilisées pour comprendre cette situation et cette tendance ?

Alors que les femmes ont tendance à cultiver les liens féminins et à préserver les amitiés de longue date, les hommes mettent plutôt leurs amis de côté.

Quand on vous pousse à vous montrer fort et impassible, vous finissez parfois par croire que vous n’avez pas besoin du soutien affectif de vos amis.

Et c’est au début du mariage ou d’une relation sérieuse que les hommes perdent le plus d’amis. Avec l’arrivée des enfants, le réseau amical en prend un coup encore plus sévère.



Un homme marié a beaucoup d’amis qu’il voit en couple mais très peu de son côté. Il a l’impression qu’on lui a appris à avancer dans la vie seul (ou avec une femme à ses côtés).



C’est une période qui peut plonger les hommes dans le désespoir. La vie professionnelle et l’épuisement sont, bien évidemment, les causes les plus communes. Mais le résultat, c’est que c’est dans leur phase d’évolution personnelle la plus intense que les hommes se retrouvent dépourvus d’amis qui pourraient pourtant les épauler.



Alors que les femmes privilégient des relations face à face où elles sont à l’aise pour s’engager sans chichis, les hommes ont tendance à se sentir plus à l’aise dans des relations côte à côte.



En effet, les hommes et les femmes ont été socialisés différemment dans la plupart des cultures. Historiquement, les hommes protégeaient la tribu et chassaient ensemble, tandis que les femmes se côtoyaient dans le village ou autour du feu pour préparer les repas.



Ces différences pourraient expliquer que les hommes trouvent difficile une amitié étroite avec d’autres hommes. Comme si les hommes ont été élevés pour rivaliser les uns avec les autres et pour être consolés par les femmes. Ils sont généralement élevés par les femmes quand ils sont jeunes, alors que les hommes sont loin de chez eux. Il apparaîtrait donc difficile de se sentir vulnérable face à un autre homme, une condition préalable nécessaire à de nombreuses amitiés profondes. Surtout si vous sentez que vous ne pouvez pas lui faire confiance ou que vous êtes en concurrence avec lui.



Alors que les hommes s’épanouissent souvent dans les plaisanteries de vestiaires, certains hommes aspirent à des contacts plus significatifs avec d’autres hommes et à laisser tomber le vernis de la masculinité qui peut les menotter.



Les hommes s’attendent à ce que leurs amis les soutiennent et « se soutiennent », mais ils craignent de paraître trop démunis sur le plan émotionnel. Ils ont également tendance à se tourner vers d’autres hommes qu’ils perçoivent comme ayant le même niveau de masculinité.

L’homme n’est-il qu’un chevalier en armure brillante qui a la femme à ses pieds ? Garder les émotions et la vulnérabilité en dehors des amitiés masculines peut poser souci lorsque les hommes sont confrontés à des événements difficiles de leur vie et que personne ne se tourne vers eux. Et qu’ils n’en parlent pas aux autres hommes.

A quel point ce manque d’amis peut-il avoir des conséquences nocives sur la santé et le bien être des hommes ?

Déjà, les recherches montrent que les hommes mariés sont moins susceptibles que leurs homologues célibataires d’avoir des amis vers qui se tourner pour organiser leur anniversaire. Dans l’ensemble, les hommes s’oublient ou s’ignorent. Les fêtes ne se produisent que si elles sont organisées par le/la conjoint(e) ou le/la partenaire. Les cadeaux masculins sont rares ou souvent « alcoolisés ». Les femmes, quant à elles, organisent les rencontres les unes pour les autres et emballent les cadeaux spécialement choisis.



Cela peut plonger les hommes dans le désespoir car il ne reste plus que la vie professionnelle et l’épuisement, sans oublier la solitude et le manque de l’autre.



« Je veux être avec lui, j’ai besoin de lui, il me manque. Mais on n’est pas des pédés!... » phrases tant entendues, ridicules alors que le bon pote avec lequel on partage reste un bon remède et un tel soulagement.



Conséquence : en vieillissant seul, on sombre dans la dépression. Le taux de suicide chez les garçons américains est quatre fois supérieur à celui des filles.

La solitude et l’isolement social sont potentiellement mortels. Ceux qui ont des amis (surtout de vieux copains d’enfance) sont en meilleure santé à l’âge adulte. En vieillissant, nos liens sociaux se font plus rares et, quand on a déjà peu d’amis dans sa jeunesse, on s’expose à terme à l’isolement social, ce qui augmente le risque de différents problèmes comme les maladies cardiaques, les accidents cérébrovasculaires et le cancer.

Est-il possible d'agir contre cette tendance ?

Il faut le reconnaître : les hommes, gays comme hétéros, aspirent à des amitiés masculines fortes avec des liens affectifs solides



Pendant l’enfance, les garçons n’ont pas plus de difficultés que les filles à se faire des amis et à les garder.



L’organisation de la vie sociale fait partie des prérogatives féminines, tandis que les hommes entrent dans l’âge adulte sans maîtriser ces compétences. Mais même s’ils veulent avoir des amis, ils ne savent pas comment faire.



Il ne faut pas oublier que la dépendance émotionnelle peut complètement ébranler un couple, et que passer du temps



La masculinité est censée laisser peu de place à l’intimité amicale. Pourtant, les hommes ont besoin de cette proximité. On apprend aux hommes qu’ils doivent être capables de tout faire par eux-mêmes, ce qui implique qu’ils n’ont besoin de personne



Pourtant se dire « Je veux être avec lui, j’ai besoin de lui, il me manque. » est un acte simple et bénéfique.



A l’approche de l’âge adulte, un garçon se doit d’être impassible, de réprimer ses sentiments et de refouler toute émotion complexe.



Pourtant il n’y a rien de complexe d’écrire, de téléphoner, de voir ses amis, de rigoler, prendre un verre, s’épancher… dire à son ami ce que parfois nous ne disons pas au sein de notre couple.



Pour quelle raison ce que les femmes sont capables de vivre les hommes ne seraient pas capabales de l’accomplir ?



Racine : « La foi, la liberté et l'amitié sont les principaux biens de l'âme de l'homme. »