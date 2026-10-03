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Un homme se tient à côté d'une affiche montrant des robots imitant les expressions humaines, produite par Shenzhen Xiaoquan Technology, lors du Salon international des applications de l'IA et de l'innovation en robotique à Pékin, le 18 mars 2026. (Image d'illustration)
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POINT DE VUE

3 octobre 2026

Les géants de la tech recrutent désormais sans diplôme et préfèrent former eux-mêmes leurs salariés

Palantir forme désormais ses propres talents, sans diplôme et hors de l'Ivy League. Pour Brivael Le Pogam, ce n'est pas une anecdote RH mais le signe d'un basculement : face à des institutions qui ont perdu la confiance, les bâtisseurs ne réforment plus le système, ils en construisent un autre. Et l'école, la vraie, pourrait bien en sortir renforcée.

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MOTS-CLES

société , Intelligence Artificielle , Big Tech , Recrutements , diplôme

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Brivael Le Pogam

Brivael Le Pogam est co-fondateur d’Argil (Créer des vidéos captivantes grâce à l'IA).

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