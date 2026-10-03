POINT DE VUE
3 octobre 2026
Les géants de la tech recrutent désormais sans diplôme et préfèrent former eux-mêmes leurs salariés
Palantir forme désormais ses propres talents, sans diplôme et hors de l'Ivy League. Pour Brivael Le Pogam, ce n'est pas une anecdote RH mais le signe d'un basculement : face à des institutions qui ont perdu la confiance, les bâtisseurs ne réforment plus le système, ils en construisent un autre. Et l'école, la vraie, pourrait bien en sortir renforcée.
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A PROPOS DES AUTEURS
Brivael Le Pogam est co-fondateur d’Argil (Créer des vidéos captivantes grâce à l'IA).
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