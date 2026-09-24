ATLANTI-CULTURE

"Les galets au tilleul sont plus petits qu’au Havre" : le spectacle qui fait le plein de vide …

Conception et mise en scène : Claire Laureau et Nicolas Chaigneau Durée : 1h Avec : Julien Athonady, Nicolas Chaigneau, Claire Laureau (ou Capucine Baroni), Marie Rual Théâtre de l’Atelier 1, place Charles Dulin 75018 Paris 01 46 06 49 24