ATLANTI-CULTURE
24 septembre 2026
"Les galets au tilleul sont plus petits qu’au Havre" : le spectacle qui fait le plein de vide …
Conception et mise en scène : Claire Laureau et Nicolas Chaigneau Durée : 1h Avec : Julien Athonady, Nicolas Chaigneau, Claire Laureau (ou Capucine Baroni), Marie Rual Théâtre de l’Atelier 1, place Charles Dulin 75018 Paris 01 46 06 49 24
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MOTS-CLESGallets , Le Havre , Théâtre de l’Atelier
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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A PROPOS DES AUTEURS
Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).