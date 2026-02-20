POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundLes fantômes de Munich, de Isabelle Lasserre
See image caption

ATLANTI-CULTURE

20 février 2026

Les fantômes de Munich, de Isabelle Lasserre

De Munich 1938 à Munich 2025, une histoire qui s’échappe et une réalité qui la rejoint

Photo of Kitou Boquet
Kitou Boquet Go to Kitou Boquet page

3 min de lecture

0:00min
100%

Vu sur:

Culture-Tops

MOTS-CLES

Culture-Tops , Essai , conférence de Munich , 1938 , nazis

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
Kitou Boquet image
Kitou Boquet

Kitou Boquet est chroniqueuse pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

Populaires

1La Russie a désormais accumulé les plus lourdes pertes humaines subies par n’importe quelle puissance depuis 1945 et voilà où cela pourrait la mener
2Petits conseils d’un psychologue pour rester positif quand il n’arrête pas de pleuvoir
3Le grand paradoxe : LFI, EELV et gauche radicale en voie d’effondrement électoral… mais de victoires idéologiques toxiques
4Iran : Donald Trump aurait pris la décision de frapper… mais comment comprendre ce qui guide ses décisions ?
5L’Algérie mise sur l'apaisement avec la France et voilà pourquoi ça n’a pas qu’à voir avec le nom du ministre de l’Intérieur
6Violences politiques de gauche : il n’y a pas que LFI… et voilà ceux qui devraient aussi assumer leur part de responsabilité
7Les antifas, l’arbre qui cache la forêt du recours à la violence politique à gauche ?