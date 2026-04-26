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Un montage des portraits de Volodymyr Zelensky, de Donald Trump et de Vladimir Poutine.
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JEU DANGEREUX

26 avril 2026

Les dividendes du chaos : pourquoi la crise iranienne est à la fois bénéfique et dangereuse pour la Russie

La crise autour de l’Iran offre à Moscou des gains économiques et des leviers d’influence inédits, mais elle fragilise en parallèle sa stratégie régionale et l’expose à des choix risqués. La Russie avance sur une ligne de crête au Moyen-Orient.

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guerre , Iran , Russie , Kremlin , Moscou , économie , Budget , Guerre en Iran , guerre en ukraine , leviers , ukraine , Donald Trump , Vladimir Poutine

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Nikita Smagin

Nikita Smagin est spécialiste de l'Iran, de l'islamisme et de la politique étrangère russe au Moyen-Orient. Il est l'auteure du livre « L'Iran pour tous : les paradoxes de la vie dans une autocratie sous sanctions ».

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