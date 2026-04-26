JEU DANGEREUX
26 avril 2026
Les dividendes du chaos : pourquoi la crise iranienne est à la fois bénéfique et dangereuse pour la Russie
La crise autour de l’Iran offre à Moscou des gains économiques et des leviers d’influence inédits, mais elle fragilise en parallèle sa stratégie régionale et l’expose à des choix risqués. La Russie avance sur une ligne de crête au Moyen-Orient.
8 min de lecture
0:00min
100%
100%
A PROPOS DES AUTEURS
Nikita Smagin est spécialiste de l'Iran, de l'islamisme et de la politique étrangère russe au Moyen-Orient. Il est l'auteure du livre « L'Iran pour tous : les paradoxes de la vie dans une autocratie sous sanctions ».
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Nikita Smagin est spécialiste de l'Iran, de l'islamisme et de la politique étrangère russe au Moyen-Orient. Il est l'auteure du livre « L'Iran pour tous : les paradoxes de la vie dans une autocratie sous sanctions ».