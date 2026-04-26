JEU DANGEREUX

26 avril 2026

Les dividendes du chaos : pourquoi la crise iranienne est à la fois bénéfique et dangereuse pour la Russie

La crise autour de l’Iran offre à Moscou des gains économiques et des leviers d’influence inédits, mais elle fragilise en parallèle sa stratégie régionale et l’expose à des choix risqués. La Russie avance sur une ligne de crête au Moyen-Orient.