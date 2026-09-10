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ATLANTI-CULTURE

10 septembre 2026

"Les deux frères et les lions" de Hedi Tillette de Clermont-Tonnerre : un spectacle réjouissant à travers deux destins exceptionnels

La pièce "Les deux frères et les lions" de Hedi Tillette de Clermont-Tonnerre est à voir au Théâtre de l’œuvre.

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Hedi Tillette de Clermont-Tonnerre , Les deux frères et les lions , théâtre , pièce de théâtre , Théâtre de l'Oeuvre , culture , culture tops , spectacle , acteurs

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Culture
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Charles-Édouard Aubry pour Culture-Tops

Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

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