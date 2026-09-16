POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundD'anciennes coques de téléphone de la marque Apple.
See image caption
See copyright

N’EN JETEZ PLUS

16 septembre 2026

Les déchets électroniques de l'Europe, cette mine d'or que nous devrions beaucoup mieux exploiter

Téléphones, ordinateurs, écrans ou machines à laver : nos vieux appareils électroniques renferment une véritable mine de métaux précieux et stratégiques. Pourtant, une grande partie de ces ressources est perdue faute de collecte et de recyclage adaptés. Pour l’Europe, mieux exploiter ces « métaux secondaires » pourrait à la fois sécuriser les approvisionnements et réduire la pression exercée sur l’environnement.

Photo of Nils Pauliks
Nils Pauliks Go to Nils Pauliks page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

environnement , matériaux , terres rares , ordinateurs , téléphones portables , High-tech , Pollution , recyclage , quartz , métaux , argent , Or , cobalt , cuivre , Déchets , smartphones , tablettes , déchets électroniques , mine d'or , europe , Union européenne

THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
Nils Pauliks image
Nils Pauliks

Nils Pauliks est doctorant au sein de l'Institut des sciences de l'environnement de l'Université de Leyde.