N’EN JETEZ PLUS
16 septembre 2026
Les déchets électroniques de l'Europe, cette mine d'or que nous devrions beaucoup mieux exploiter
Téléphones, ordinateurs, écrans ou machines à laver : nos vieux appareils électroniques renferment une véritable mine de métaux précieux et stratégiques. Pourtant, une grande partie de ces ressources est perdue faute de collecte et de recyclage adaptés. Pour l’Europe, mieux exploiter ces « métaux secondaires » pourrait à la fois sécuriser les approvisionnements et réduire la pression exercée sur l’environnement.
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A PROPOS DES AUTEURS
Nils Pauliks est doctorant au sein de l'Institut des sciences de l'environnement de l'Université de Leyde.
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Nils Pauliks est doctorant au sein de l'Institut des sciences de l'environnement de l'Université de Leyde.