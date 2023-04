Des concerts de casseroles en prévision de l'allocution d'Emmanuel Macron

Cette semaine , l’actualité n’ a pas manqué de sauter du coq-à-l’âne : des concerts de casseroles aux candidats au Medef, en passant par Blanche Gardin qui règle ses comptes avec Amazon et Mélenchon qui tombe dans les sondages pour cause d’excès d’arrogance… Comme quoi tout arrive.

La revue de presse de la semaine ne manque pas de surprises, ni de sautés du coq-à-l’âne et marque ainsi les incohérences de l’époque comme de ses acteurs.

L’expression "sauter du coq-à-l’âne" a été utilisée il y a très longtemps pour désigner ces orateurs qui, chargés de parler d’un coq, en venaient sans aucune transition logique à décrire l’âne qui habitait la ferme. Bref le coq-à- l’âne est une série de sottises sans rapports apparents. Elle aurait été utilisée la première fois par Clément Marot, un poète du XVI siècle, rendu célèbre par sa relation avec Marguerite de Navarre, la sœur de François 1er.

Une série de nouvelles décousues, sans lien logique, qui provoquent l'amusement ou la surprise de celui qui les reçoit.

Les inventaires à la Prévert nous offrent un parfum de poésie, les coq-à-l’âne nous font rire mais nous plongent dans l’inquiétude.

L’actualité de la semaine n’a pas manqué de ces rendez-vous incongrus.

Les concerts de casseroles ont fait leur apparition. Le président de la République à qui on reprochait de ne parler à personne pendant des mois a donc décidé de sortir de son château et d’aller à la rencontre des vrais gens à Paris comme en province. Mais « les vrais gens » comme on dit, ont décidé de l’accueillir en tapant sur des casseroles, un peu comme au début du covid : les Français (comme les Italiens) avaient alors choisi, chaque soir, de rendre hommage aux personnels soignants. Cette semaine, pas question de rendre hommage au président mais plutôt de l’empêcher de parler ou de se faire entendre. Il parait que c’est une forme d’expression de la démocratie directe nous a expliqué Me Rousseau qui au passage a tenu aussi à préciser qu’elle n’avait aucun lien avec « Rousseau, enfin l’autre, le vieux, celui qui a écrit sur la politique et la démocratie directe ». Quelle culture ! quel talent !

Comme il faut bien en rire, le président de la république a rebondit sur les casseroles pour préciser qu’elles servaient surtout à faire la cuisine et que tout ce bruit autour permettraient de relancer l’industrie et la fabrication de ces ustensiles de cuisine majoritairement importés de l’étranger. Il a eu raison le président.

Et comme il faut bien vivre, les dirigeants de Cristel (une marque de casseroles haut de gamme bien française) en ont profité pour rappeler qu’ils existaient encore. Moralité : les casseroles de la CGT auront servi à faire la pub d’une très vieille marque de luxe française qui le méritait bien .

Pendant ce temps-là, ce qui est drôle, c’est que le Medef a démarré sa campagne pour l’élection du président successeur de Geoffroy Roux de Bézieux.

Pas très sexy la campagne plutôt bon chic bon genre. Elle paraît jouée d’avance sur le thème : « il faut que l’État reste à sa place ». Ce qui n’empêche pas chaque candidat de demander à l’État des orientations, des régulations, des impulsions, des cohérences. Sophie de Menthon qui anime l’ETHIC, une filiale du Medef et essaie de remuer ainsi cette institution, ne manque pas de courage mais la campagne court le risque de tomber dans l’ennui. Elle a pourtant essayé de réunir tous les candidats pour qu’ils s’expliquent. Elle a du mérite. Le Medef aura du mal à se renouveler.

La réalité est pourtant simple : si l'État intervient en permanence dans l’économie c’est parce que les partenaires sociaux ne font pas leur travail. Pourquoi ? Parce que les syndicats patronaux et salariés sont a priori incapables de s’organiser seuls. Ils réclament l’application du modèle paritaire dont la France est si fière mais demandent aussi à l’État de payer l’addition. C’est un peu normal que les prélèvements obligatoires soient aussi lourds quand on sait que les partenaires sociaux ne sont d’accord que sur une chose : faire payer l’État. Bruno Le Maire n’a pas tort de se fâcher parfois contre ces chefs d’entreprise qui sont incapables d’assumer leurs responsabilités en demandant à l’État de le faire pour eux .

Les stars du show-biz ont, elles aussi, un peu de travail à faire avant de se lancer en dehors de leur couloir de nage. C’est Blanche Gardin qui s’est offert une campagne de presse et d’image en écrivant à Jeff Bezos, le patron d’Amazon, pour lui dire qu’elle refusait de travailler une seule journée pour un jeu télévisé qu’il produisait pour sa plateforme. Le jeu s’appelle « LOL qui rit sort … » bizarre ce titre se série. Mais enfin…

Elle a refusé parce qu’elle aurait gagné 200 000 euros auxquels Amazon aurait ajouté 50 000 euros au profit d’une association caritative . Formidable démarche surtout qu’elle a accompagné cette décision d’une critique appuyée de cette entreprise multinationale qui écraserait ses clients, ses fournisseurs et ses salariés ; sans parler de l’environnement et de l’empreinte Carbone, sans parler des impôts qu’elle ne paie pas. Bref, en rappelant qu’Amazon c’est le diable, Blanche n’a pas fait dans la finesse.

Le réquisitoire est parfait sauf qu’attaquer Amazon c’est comme attaquer ou critiquer LVMH, ça fait le buzz... Forcément.

Mais comme toujours dans ce type de procès, on ne tient pas compte des clients qui en général sont contents, des millions de salariés qui trouvent un job… Le réquisitoire est parfait sauf qu’elle a les moyens de refuser 200 000 euros pour une journée de tournage puisqu’elle fait le plein des zéniths.

En plus, rien ne lui interdisait de donner cet argent à une association caritative de son choix .

Il faut se reposer Blanche, se calmer. Il y a des formes de publicité plus ou moins heureuses. – « Allez bonne nuit Blanche », comme disait votre mère.

A propos de LVMH, le groupe de Bernard Arnault a encore annoncé un record de profit pour le dernier trimestre ce qui lui a valu de revenir dans le collimateur des durs-durs de la CGT. Qui en ont profité pour envahir jeudi l’immeuble d’Euronext là où sont cotées les valeurs du CAC 40... Histoire de rappeler que les profits de LVMH pourraient financer les déficits du régime de retraite. Mais bon sang, mais c’est bien sûr !!! On pourrait même dans la foulée réclamer un régime par capitalisation… N'importe quoi, les fondateurs de notre régime par répartition doivent se retourner dans leur tombe.

Le même jour, Lactalis est devenu le premier groupe laitier du monde. C’est une belle performance sauf qu’on ne saura rien d’autre sur le groupe que le montant de son chiffre d’affaires. N’étant pas coté en bourse, il n’a pas été chahuté par la CGT. N’ayant pas d’obligations de transparence, le partage de la valeur ou la RSE sont compliqués à mesurer. Reste à savoir où les salariés sont les plus heureux et les mieux payés. Chez LVMH. Ou chez Lactalis … ? « LOL qui rit sort … »

On termine par Jean Luc Mélenchon qui a dégringolé dans les sondages cette semaine, auprès de ses adhérents qui lui préfèreraient François Ruffin comme président de la République. Et Pourquoi cette dégradation ? Très simple : pour excès d’arrogance. C’est plutôt amusant quand on sait que Mélenchon considère tous ses adversaires comme arrogants ou incapables de comprendre le peuple. On ne citera personne , mais tout le monde aura compris. La démocratie se venge toujours. Les faits et les chiffres sont têtus, comme disait Lénine. Un ami à vous, Jean-Luc ! Non ?