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N’OUBLIE PAS TON PERMIS

4 septembre 2026

Les «conducteurs de sécurité» à bord des robotaxis Uber pourraient perdre leurs compétences s'ils se contentent d'observer

Imaginez-vous monter dans un taxi londonien. Quelqu'un est assis au poste de conduite, mais le véhicule se conduit tout seul. Si le système autonome rencontre des difficultés, cette personne doit comprendre la situation, décider s'il convient d'intervenir et, en quelques secondes, potentiellement prendre les commandes.

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MOTS-CLES

voiture autonome , technologie , tech , autonomie

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Gareth Evans-Jones

Gareth Evans-Jones est maître de conférences en philosophie, religion et politique, Université de Bangor

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