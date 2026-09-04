N’OUBLIE PAS TON PERMIS
4 septembre 2026
Les «conducteurs de sécurité» à bord des robotaxis Uber pourraient perdre leurs compétences s'ils se contentent d'observer
Imaginez-vous monter dans un taxi londonien. Quelqu'un est assis au poste de conduite, mais le véhicule se conduit tout seul. Si le système autonome rencontre des difficultés, cette personne doit comprendre la situation, décider s'il convient d'intervenir et, en quelques secondes, potentiellement prendre les commandes.
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MOTS-CLESvoiture autonome , technologie , tech , autonomie
THEMATIQUESMode de vie
A PROPOS DES AUTEURS
Gareth Evans-Jones est maître de conférences en philosophie, religion et politique, Université de Bangor
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Gareth Evans-Jones est maître de conférences en philosophie, religion et politique, Université de Bangor