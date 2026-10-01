ATLANTI-CULTURE
1 octobre 2026
"Les bateaux d'argile" de Constantia Sotiriou : un petit chapitre de l'histoire de Chypre
Le livre "Les bateaux d'argile" de Constantia Sotiriou est publié aux éditions Héloïse d'Ormesson.
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MOTS-CLESLes bateaux d'argile , Constantia Sotiriou , Chypre , livre , roman , littérature , écrivain , culture , culture tops
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Devevey est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Devevey est chroniqueur pour Culture-Tops.
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