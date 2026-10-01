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Le livre "Les bateaux d'argile" de Constantia Sotiriou est publié aux éditions Héloïse d'Ormesson.
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ATLANTI-CULTURE

1 octobre 2026

"Les bateaux d'argile" de Constantia Sotiriou : un petit chapitre de l'histoire de Chypre

Le livre "Les bateaux d'argile" de Constantia Sotiriou est publié aux éditions Héloïse d'Ormesson.

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Les bateaux d'argile , Constantia Sotiriou , Chypre , livre , roman , littérature , écrivain , culture , culture tops

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Bertrand Devevey pour Culture-Tops

Bertrand Devevey est chroniqueur pour Culture-Tops. 

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.). 