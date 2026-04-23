POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Un Jack Russell terrier, obéit à un ordre lors de son entraînement à la chasse aux rats, à l'Academy Dog Training de Silver Spring, dans le Maryland.
See image caption
See copyright

ANIMAUX ET PLATEAUX DE CINEMA

23 avril 2026

Les animaux ont-ils un avenir sur les plateaux de cinéma hollywoodiens ?

Les affaires ne sont plus aussi florissantes qu’avant pour les dresseurs d’animaux spécialisés dans la location de toutes sortes d’animaux pour le cinéma et la télévision.

Photo of Conversation The
Conversation The Go to Conversation The page

5 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

chien , cinéma , Hollywood

THEMATIQUES

Insolite
A PROPOS DES AUTEURS
Conversation The image
Conversation The
Média indépendant. Des analyses informées pour nourrir le débat sur les grands sujets et enjeux du monde.