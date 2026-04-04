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Blurred backgroundReprésentation artistique des premiers animaux complexes apparus sur Terre à la fin de la période édicarienne, avant l’« explosion cambrienne ».
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SCIENCE

4 avril 2026

Les ancêtres invertébrés les plus proches de l'homme remontent à une époque bien plus reculée qu'on ne le pensait

Une découverte fossile majeure vient bousculer notre compréhension des origines animales. Les plus proches ancêtres invertébrés de l’homme seraient apparus bien avant l’explosion cambrienne.

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Photo of Frankie Dunn
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Gaorong Li Go to Gaorong Li page , Frankie Dunn Go to Frankie Dunn page et Luke Parry Go to Luke Parry page

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MOTS-CLES

créatures édicariennes , édicarien , découvertes , étude , fossile , vie sur terre , évolution , science , scientifiques

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Gaorong Li

Gaorong Li est boursier postdoctoral auprès du Conseil des bourses d'études de Chine au sein du Muséum d'histoire naturelle de l'Université d'Oxford.

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Frankie Dunn

Frankie Dunn est chercheuse principale en histoire naturelle au sein du Muséum d'histoire naturelle de l'Université d'Oxford.

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Luke Parry

Luke Parry est professeur associé de paléobiologie au sein du département des sciences de la Terre de l'Université d'Oxford.