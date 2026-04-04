SCIENCE
4 avril 2026
Les ancêtres invertébrés les plus proches de l'homme remontent à une époque bien plus reculée qu'on ne le pensait
Une découverte fossile majeure vient bousculer notre compréhension des origines animales. Les plus proches ancêtres invertébrés de l’homme seraient apparus bien avant l’explosion cambrienne.
4 min de lecture
MOTS-CLEScréatures édicariennes , édicarien , découvertes , étude , fossile , vie sur terre , évolution , science , scientifiques
THEMATIQUESScience
Gaorong Li est boursier postdoctoral auprès du Conseil des bourses d'études de Chine au sein du Muséum d'histoire naturelle de l'Université d'Oxford.
Frankie Dunn est chercheuse principale en histoire naturelle au sein du Muséum d'histoire naturelle de l'Université d'Oxford.
Luke Parry est professeur associé de paléobiologie au sein du département des sciences de la Terre de l'Université d'Oxford.
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