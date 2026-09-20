THE WORLD IN MAPS
20 septembre 2026
Les 50 comtés les plus alcoolisés des Etats-Unis
Une carte des 50 comtés américains où la consommation excessive d’alcool est la plus fréquente fait apparaître une concentration spectaculaire dans le Midwest. Le Wisconsin domine largement le classement, avec 41 comtés concernés, tandis que plusieurs villes de l’État figurent également parmi les agglomérations où l’on boit le plus. Au-delà du cliché du « pays de la bière », ces chiffres mettent en lumière un phénomène de santé publique aux causes et aux conséquences multiples.
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Le site « The World in Maps » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
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