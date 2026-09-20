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Blurred backgroundUne carte des 50 comtés américains où la consommation excessive d’alcool est la plus fréquente fait apparaître une concentration spectaculaire dans le Midwest.
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THE WORLD IN MAPS

20 septembre 2026

Les 50 comtés les plus alcoolisés des Etats-Unis

Une carte des 50 comtés américains où la consommation excessive d’alcool est la plus fréquente fait apparaître une concentration spectaculaire dans le Midwest. Le Wisconsin domine largement le classement, avec 41 comtés concernés, tandis que plusieurs villes de l’État figurent également parmi les agglomérations où l’on boit le plus. Au-delà du cliché du « pays de la bière », ces chiffres mettent en lumière un phénomène de santé publique aux causes et aux conséquences multiples.

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consommation , Alcool , comté , Wisconsin , Madison , Green Bay , consommation d'alcool , addiction , États-Unis , tradition , Etats américains , cartes du monde , The World in Maps , gros buveurs , boire , santé publique

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