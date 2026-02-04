ATLANTI-CULTURE
4 février 2026
"L’envol de la mémoire" : Un essai bouleversant et nécessaire
Le devoir de mémoire de deux survivants de la Shoah et ses conséquences sur les générations suivantes. De : Myriam Spira Grasset Parution le 14 janvier 2026 198 pages 20 Euros ; 14,99 Euros en téléchargement
MOTS-CLESShoah , mémoire , Myriam Spira , Grasset
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
