ELECTIONS
26 septembre 2026
Législative en Russie : comment les autorités ont obtenu le résultat escompté à la Douma
Russie unie revendique 58 % des voix aux élections à la Douma. Mais les retards dans la publication des résultats, l’éviction d’observateurs et des scores locaux atypiques alimentent les soupçons de fraude.
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A PROPOS DES AUTEURS
Politologue, experte au sein du projet « Atlas électoral »
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