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Vladimir Poutine. (Image d'illustration)
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ELECTIONS

26 septembre 2026

Législative en Russie : comment les autorités ont obtenu le résultat escompté à la Douma

Russie unie revendique 58 % des voix aux élections à la Douma. Mais les retards dans la publication des résultats, l’éviction d’observateurs et des scores locaux atypiques alimentent les soupçons de fraude.

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MOTS-CLES

Russie , Vladimir Poutine , fraude électorale , élections

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Ksenia Smolyakova
Politologue

Politologue, experte au sein du projet « Atlas électoral »

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