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Une salle de classe. (Image d'illustration)
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MAITRISE DES FONDAMENTAUX

2 septembre 2026

Lecture, grammaire, vocabulaire : voilà comment la France a renoncé à transmettre les fondamentaux de la langue française aux élèves

Face au déclin de la maîtrise de la langue française chez les élèves, Madeleine de Jessey dénonce les dérives des méthodes pédagogiques issues des années 1960. Selon l'auteure, la restauration du niveau exige de dépasser l'idéologie pour adopter des pratiques fondées sur la science et le pragmatisme.

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MOTS-CLES

école , Éducation nationale , lecture , grammaire , Français , élèves , niveau , Enseignants

THEMATIQUES

Education
A PROPOS DES AUTEURS
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Madeleine de Jessey

Porte-parole de Sens commun et co-fondatrice des Veilleurs.

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