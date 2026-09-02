MAITRISE DES FONDAMENTAUX

Lecture, grammaire, vocabulaire : voilà comment la France a renoncé à transmettre les fondamentaux de la langue française aux élèves

Face au déclin de la maîtrise de la langue française chez les élèves, Madeleine de Jessey dénonce les dérives des méthodes pédagogiques issues des années 1960. Selon l'auteure, la restauration du niveau exige de dépasser l'idéologie pour adopter des pratiques fondées sur la science et le pragmatisme.