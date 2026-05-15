ATLANTI-CULTURE
15 mai 2026
"Le syndrome de Cassandre" : drôle et tragique, tendre et désespéré, magique et clownesque, vive Yann Frisch
Ecriture, interprétation et conception magie : Yann Frisch Co-écriture et conception magie : Raphaël Lescop Durée : 1h10 Théâtre du Rond-Point 2 bis avenue Franklin Roosvelt 75008 PARIS 01 44 95 98 21
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THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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A PROPOS DES AUTEURS
Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
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