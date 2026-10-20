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Blurred backgroundLe sens de l’humour, de Sacha Judaszko & Fabrice Donnio
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ATLANTI'CULTURE

20 octobre 2026

Le sens de l’humour, de Sacha Judaszko & Fabrice Donnio : une comédie qui interroge nos limites du rire

Peut-on rire de tout ? Avec tout le monde ? Une seule certitude : ici, on rit beaucoup !

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MOTS-CLES

Sacha Judaszko , Fabrice Donnio , Claudia Tagbo , Florent Peyre , Arié Elmaleh , Elise Diamant , Théâtre Antoine

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Charles-Édouard Aubry pour Culture-Tops

Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).