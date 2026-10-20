ATLANTI'CULTURE
20 octobre 2026
Le sens de l’humour, de Sacha Judaszko & Fabrice Donnio : une comédie qui interroge nos limites du rire
Peut-on rire de tout ? Avec tout le monde ? Une seule certitude : ici, on rit beaucoup !
3 min de lecture
0:00min
100%
100%
A PROPOS DES AUTEURS
Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).