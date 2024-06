"Le Scribe" : lividement propre, pitoyablement respectable, incurablement abandonné

Cette courte pièce est tirée du récit, ou plus exactement de la fable étrange écrite par Herman Melville en 1856, avec en sous-titre A story of Wall Street

L’histoire se déroule dans les bureaux d’un avoué new yorkais, à proximité de la bourse de Wall Street. L’avoué, respectable patron tiré à quatre épingles, décide de compléter son équipe en recrutant un copiste, modeste employé de bureau, du nom de Bartleby. Au début tout va bien, le travail est répétitif et simple : pas de photocopieuse, pas de machines à écrire ni calque à l’époque. Tous les actes doivent être recopiés à la plume, mot à mot et sans attendre, du matin au soir. Bartleby est appliqué et docile, il travaille consciencieusement dans le même bureau que le patron de l’étude, qui semble très satisfait. On entendrait une mouche voler.

Mais voilà qu’un jour, Bartleby est appelé par l’avoué, qui lui demande de vérifier et de simplement collationner un document… et là, stupeur : le supérieur se voit répondre : « Je préfèrerais pas… » tout doucement, sans raison apparente ni explications. Nouvelle demande identique un peu plus tard, même réponse, très polie, mais sans issue. Le copiste se mure dans sa position ambigüe, ni oui précis, ni non massif. Bartleby a l’air absent, il fixe intensément le mur blanc du bureau ; la moindre sollicitation, la moindre suggestion entraine la même réponse obstinée.

Parallèlement, l’avoué découvre que son employé dort au bureau. Le directeur garde son calme, plus désespéré que franchement en colère. Il lui propose gentiment de s’occuper de lui trouver un logement à l’extérieur, même réponse : « I would prefer not to.» Cette réponse dans la langue de Shakespeare de la version originale, si elle n’est pas lexicalement tout à fait correcte, reflète mieux que le français l’ambigüité du propos - le « en même temps » ! Ou, au contraire, le « ni oui ni non ».

Alors comment sortir de cet enfermement moral, de cet abime de l’incommunicabilité, de cette négation de la volonté humaine illustrée par la résistance passive du malheureux copiste ? Le chroniqueur prend le parti de ne pas divulgâcher ce bijou métaphorique et de laisser la question de l’avenir du scribe en suspens.

Une piste cependant : le patron impuissant va décider de déménager son entreprise en laissant, avec un immense regret, son « scrivener », détaché de tout mais si attachant, aller seul vers son destin.