Le président français Emmanuel Macron s'adresse à des lecteurs du quotidien « La Voix du Nord » lors d'une rencontre à Arras, dans le nord de la France, le 19 novembre 2025.

© FRANCOIS LO PRESTI / AFP

EXPLICATIONS

4 décembre 2025

Labellisation de l’information : petites révélations sur ce qui se cache vraiment derrière le Journalism Trust Initiative promu par Emmanuel Macron

Le souhait d’Emmanuel Macron de favoriser un label pour les médias, formulé fin novembre devant les lecteurs de la presse quotidienne régionale, ravive un débat ancien.

Photo of Pierre Beyssac
Photo of Thibault Mercier
Photo of Fabrice Epelboin
Pierre Beyssac Go to Pierre Beyssac page , Thibault Mercier Go to Thibault Mercier page et Fabrice Epelboin Go to Fabrice Epelboin page

13 min de lecture

MOTS-CLES

Journalism Trust Initiative , JTI , Emmanuel Macron , labellisation , médias , Arcom

THEMATIQUES

Média
A PROPOS DES AUTEURS
Pierre Beyssac image
Pierre Beyssac

Pierre Beyssac est Porte-parole du Parti Pirate

Thibault Mercier image
Thibault Mercier

Thibault Mercier est avocat et co-fondateur du Cercle Droit & Liberté.

Fabrice Epelboin image
Fabrice Epelboin

Fabrice Epelboin est enseignant à Sciences Po et cofondateur de Yogosha, une startup à la croisée de la sécurité informatique et de l'économie collaborative.

