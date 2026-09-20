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Un homme photographie Manhattan, enveloppée d'un épais brouillard de fumée provenant des incendies de forêt canadiens, à New York, le 30 juin 2023.
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INNOVATION

20 septembre 2026

Le satellite TEMPO de la NASA permet une meilleure surveillance des jours où la qualité de l'air est mauvaise

Ce nouvel instrument permet aux chercheurs et aux autorités de surveiller les menaces pour la santé présentes dans l'air.

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MOTS-CLES

TEMPO , satellite TEMPO , NASA , espace , science , innovation , terre , Pollution , air , maladies , Pollution de l'air , dangers , risques

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Virginia Gewin

Virginia Gewin est une journaliste scientifique basée à Portland, dans l'Oregon. Elle traite de sujets tels que le changement climatique, la qualité de l'air et la sécurité alimentaire pour des médias comme Nature, Audubon, Vox, Bloomberg, entre autres. Vous pouvez la retrouver sur Bluesky (@virginiagewin.bsky.social) ou sur son site www.virginiagewin.com