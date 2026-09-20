INNOVATION
20 septembre 2026
Le satellite TEMPO de la NASA permet une meilleure surveillance des jours où la qualité de l'air est mauvaise
Ce nouvel instrument permet aux chercheurs et aux autorités de surveiller les menaces pour la santé présentes dans l'air.
8 min de lecture
Virginia Gewin est une journaliste scientifique basée à Portland, dans l'Oregon. Elle traite de sujets tels que le changement climatique, la qualité de l'air et la sécurité alimentaire pour des médias comme Nature, Audubon, Vox, Bloomberg, entre autres. Vous pouvez la retrouver sur Bluesky (@virginiagewin.bsky.social) ou sur son site www.virginiagewin.com
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Virginia Gewin est une journaliste scientifique basée à Portland, dans l'Oregon. Elle traite de sujets tels que le changement climatique, la qualité de l'air et la sécurité alimentaire pour des médias comme Nature, Audubon, Vox, Bloomberg, entre autres. Vous pouvez la retrouver sur Bluesky (@virginiagewin.bsky.social) ou sur son site www.virginiagewin.com