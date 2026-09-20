Le satellite TEMPO de la NASA permet une meilleure surveillance des jours où la qualité de l'air est mauvaise

Virginia Gewin est une journaliste scientifique basée à Portland, dans l'Oregon. Elle traite de sujets tels que le changement climatique, la qualité de l'air et la sécurité alimentaire pour des médias comme Nature, Audubon, Vox, Bloomberg, entre autres. Vous pouvez la retrouver sur Bluesky (@virginiagewin.bsky.social) ou sur son site www.virginiagewin.com