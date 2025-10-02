Grande-Bretagne sous tension

Le Royaume-Uni sur le toboggan de la soumission à la Sharia

Alors que le Premier ministre Keir Starmer continue d’affirmer que la charia n’a « aucun rôle » au Royaume-Uni, les exemples s’accumulent : tribunaux islamiques tolérés, mariages non enregistrés, polygamie dissimulée, codes vestimentaires imposés et traitement judiciaire différencié. Les autorités, partagées entre tolérance religieuse et refus d’appliquer strictement la loi, alimentent l’impression d’une société à deux vitesses. Le Labour, en promettant d’imposer une définition de « l’islamophobie », risque d’accentuer les fractures politiques et sociales d’un pays déjà sous tension.