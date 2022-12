Louis Boyard, le député LFI, lors d'une conférence de presse à l'Assemblée nationale.

Voyons ça d’un peu plus près.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Les mots d’abord. Le député insoumis a déclaré que « fort de ses 89 députés », le parti de Marine Le Pen ne reculait plus devant rien. Et il a ajouté que « le Rassemblement National organisait des battues racistes ».

Il a complété cette révélation de cette précision : « et il est en cela encouragé par Darmanin ». Le ministre de l’Intérieur aurait-il mis ses policiers à la disposition des nervis supposés de Marine Le Pen ?

Les faits maintenant. Les supporters marocains en colère après la défaite de leur équipe contre la France ont mis Lyon à feu et à sac. Magasins pillés, voitures brûlées et flics blessés. Le tout aux cris de « on encule la France » !

Une quinzaine d’individus cagoulés répertoriés comme étant d’extrême droite se sont portés à la rencontre des supporters marocains. Ils ne voulaient pas qu’on « encule la France ».

C’est ça que Boyard appelle une « battue raciste » ? Mais peut-être que lui aussi « encule la France » !