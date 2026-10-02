ATLANTI-CULTURE
2 octobre 2026
"Le premier homme" de Hugues Leforestier : quand le pouvoir change de camp, le couple rebat ses cartes
La pièce de théâtre "Le premier homme" de Hugues Leforestier est à voir à la Comédie Bastille.
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A PROPOS DES AUTEURS
Claire Poirson est chroniqueuse pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Claire Poirson est chroniqueuse pour Culture-Tops.
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