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ATLANTI-CULTURE

2 octobre 2026

"Le premier homme" de Hugues Leforestier : quand le pouvoir change de camp, le couple rebat ses cartes

La pièce de théâtre "Le premier homme" de Hugues Leforestier est à voir à la Comédie Bastille.

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Hugues Leforestier , Nathalie Mann , Le premier homme , théâtre , pièce de théâtre , comédie , comédie bastille , culture , culture tops

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Claire Poirson pour Culture-Tops

Claire Poirson est chroniqueuse pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).