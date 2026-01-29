©
Des policiers en intervention à la Duchère, dans le 9e arrondissement de Lyon
EN CHIFFRES
29 janvier 2026
Le premier diagnostic criminel de l’année de la France vient de tomber et il n’est pas très engageant
Pour débuter 2026, un diagnostic (réel) de la situation criminelle de la France.
4 min de lecture
THEMATIQUESTribunes
Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.
Populaires
Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.