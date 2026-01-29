POLITIQUE
Des policiers en intervention à la Duchère, dans le 9e arrondissement de Lyon

©

EN CHIFFRES

29 janvier 2026

Le premier diagnostic criminel de l’année de la France vient de tomber et il n’est pas très engageant

Pour débuter 2026, un diagnostic (réel) de la situation criminelle de la France.

Photo of Xavier Raufer
Xavier Raufer Go to Xavier Raufer page

4 min de lecture

0:00min
MOTS-CLES

Criminalité , Sécurité , trafic de drogue , stupéfiants , Laurent Nunez

THEMATIQUES

Tribunes
A PROPOS DES AUTEURS
Xavier Raufer image
Xavier Raufer

Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date:  La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers. 

