Le pouvoir trouve indigne que la droite "instrumentalise" la mort de la petite Lola. Mais qu'est-il lui ?

Eric Dupond-Moretti lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale.

L’asssasinat atroce de la petite Lola a ému la France entière. Du côté du gouvernement, on a tardé à réagir. Nous avons écrit ici-même que Darmanin avait dans un premier temps préféré parler théâtre.



Ensuite, on a appris que la principale suspecte dans cette affaire était une Algérienne en situation irrégulière. Elle faisait l’objet d’une décision de reconduite à la frontière. Celle-ci n’a jamais été suivie d’effets.



Nous pensons que les monstres sont de toutes origines et de toutes religions. Et il y a des monstres parmi les Français de souche. Pourquoi y ajouter des monstres d’origine étrangère ?



Si la suspecte avait été expulsée en son temps, la petite Lola serait encore en vie. C’est l’argument évoqué par la droite et l'extrême droite. Elle est dans le vrai. Seules 10% des reconduites à la frontière sont effectuées. Du côté du gouvernement, on s'indigne de "l'instrumentalisation" de la mort de la petite Lola. Ce sont les atermoiements et l'inaction du pouvoir qui sont indignes ! Et la contestable récupération opérée par certains n'exonère pas les autres de leurs propres responsabilités.

