RYTHME CIRCADIEN

26 février 2026

Le mythe des 5 heures du matin : pourquoi se lever tôt ne vous rendra pas plus performant

À 5 heures du matin, les réseaux sociaux regorgent de preuves que les lève-tôt ont déjà réussi leur journée. Bains froids. Écriture dans un journal. Course à pied au lever du soleil. Les experts en productivité insistent sur le fait que c'est cette routine qui distingue les plus performants des autres, une affirmation renforcée par des personnalités matinales comme Tim Cook, PDG d'Apple, Richard Branson, entrepreneur, et Jennifer Aniston, actrice hollywoodienne.