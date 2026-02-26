POLITIQUE
Pour beaucoup, une routine matinale à 5 h du matin est incompatible avec leur biologie et peut nuire à leur santé et à leur productivité.
RYTHME CIRCADIEN

26 février 2026

Le mythe des 5 heures du matin : pourquoi se lever tôt ne vous rendra pas plus performant

À 5 heures du matin, les réseaux sociaux regorgent de preuves que les lève-tôt ont déjà réussi leur journée. Bains froids. Écriture dans un journal. Course à pied au lever du soleil. Les experts en productivité insistent sur le fait que c'est cette routine qui distingue les plus performants des autres, une affirmation renforcée par des personnalités matinales comme Tim Cook, PDG d'Apple, Richard Branson, entrepreneur, et Jennifer Aniston, actrice hollywoodienne.

MOTS-CLES

routine matinale , biologie , productivité , influenceurs , rythme circadien

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
Christoph Randler image
Christoph Randler

Christoph Randler travaille au département de biologie de l'université Eberhard Karls de Tübingen, à l'intersection des sciences naturelles et sociales. Ses enseignements et ses recherches portent sur les oiseaux, l'écologie comportementale et les communautés d'ornithologues amateurs, ainsi que sur les rythmes circadiens et leurs effets sur l'enseignement, l'apprentissage et les performances cognitives.

