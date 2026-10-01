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Blurred backgroundLe livre audio de l'oeuvre "Le Lys dans la vallée" de Honoré de Balzac est édité aux éditions Sixtrid.
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ATLANTI-CULTURE

1 octobre 2026

"Le Lys dans la vallée" de Honoré de Balzac : l’un des plus beaux romans d’amour de notre littérature, lu d’une voix ample et chaleureuse

Le livre audio de l'oeuvre "Le Lys dans la vallée" de Honoré de Balzac est édité aux éditions Sixtrid.

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Le Lys dans la vallée , Honoré de Balzac , livre audio , audiolivre , Éditions , littérature , classique , culture , culture tops , Philippe Lejour

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Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Bertrand Ruault pour Culture-Tops

Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).