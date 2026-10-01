ATLANTI-CULTURE
1 octobre 2026
"Le Lys dans la vallée" de Honoré de Balzac : l’un des plus beaux romans d’amour de notre littérature, lu d’une voix ample et chaleureuse
Le livre audio de l'oeuvre "Le Lys dans la vallée" de Honoré de Balzac est édité aux éditions Sixtrid.
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A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.
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