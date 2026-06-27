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Le jour le plus long de l’année, le soleil se couche dans l’est du Brésil avant l’Irlande
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THE WORLD IN MAPS

27 juin 2026

Le jour le plus long de l’année, le soleil se couche dans l’est du Brésil avant l’Irlande

Le 21 juin, jour du solstice d'été dans l'hémisphère Nord, les journées atteignent leur durée maximale. Ce phénomène crée un contraste saisissant : dans certaines régions d'Europe du Nord, le soleil se couche plus tard qu'à l'Est du Brésil, malgré la proximité de ce dernier avec l'équateur.

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carte , monde , Brésil , Irlande , The World in Maps , cartographie , plan , jour le plus long , soleil

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