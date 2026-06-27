THE WORLD IN MAPS
27 juin 2026
Le jour le plus long de l’année, le soleil se couche dans l’est du Brésil avant l’Irlande
Le 21 juin, jour du solstice d'été dans l'hémisphère Nord, les journées atteignent leur durée maximale. Ce phénomène crée un contraste saisissant : dans certaines régions d'Europe du Nord, le soleil se couche plus tard qu'à l'Est du Brésil, malgré la proximité de ce dernier avec l'équateur.
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MOTS-CLEScarte , monde , Brésil , Irlande , The World in Maps , cartographie , plan , jour le plus long , soleil
THEMATIQUESInternational
Le site « Le Monde en Cartes » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
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