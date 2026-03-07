POLITIQUE
Le logo de l'ONU. (Image d'illustration)
QUAND LE DROIT VACILLE

7 mars 2026

Le droit international, ce bouclier qui n’existe plus que dans la tête d’Occidentaux en plein déni de terrorisme

Face à l’Iran, au Hezbollah et au Hamas, le droit international est invoqué comme garde-fou par les uns, jugé inadapté aux guerres asymétriques par les autres. Le débat révèle surtout l’écart croissant entre les règles juridiques héritées du XXᵉ siècle et la réalité des conflits contemporains.

Photo of Dov Zerah
Dov Zerah Go to Dov Zerah page

10 min de lecture

MOTS-CLES

Iran , terrorisme , Hamas , Hezbollah , ONU , droit international

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Dov Zerah image
Dov Zerah
Ancien directeur général de l'AFD

Ancien élève de l’École nationale d’administration (ENA), Dov ZERAH a été directeur des Monnaies et médailles. Ancien directeur général de l'Agence française de développement (AFD), il a également été président de Proparco, filiale de l’AFD spécialisée dans le financement du secteur privé et censeur d'OSEO.

Auteur de sept livres et de très nombreux articles, Dov ZERAH a enseigné à l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po), à l’ENA, ainsi qu’à l’École des hautes études commerciales de Paris (HEC). Conseiller municipal de Neuilly-sur-Seine de 2008 à 2014, et à nouveau depuis 2020. Administrateur du Consistoire de Paris de 1998 à 2006 et de 2010 à 2018, il en a été le président en 2010.

